Nei prossimi giorni verrà definito il futuro di Rolando Mandragora: il centrocampista è rientrato alla Juventus ma potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, a meno che il Torino non riesca a trovare in extremis un accordo per acquistare il giocatore.



Nel giorno del compleanno di Mandragora, tantissimi tifosi del Torino hanno preso d'assalto il profilo Instagram della società con una sola richiesta riguardante il centrocampista: "Riscattatelo".