Torino, torna Buongiorno: la data del rientro e la speranza di Juric

Buone notizie in casa Torino. Alessandro Buongiorno è tornato a disposizione di Ivan Juric. Il capitano aveva riportato circa un mese una lussazione alla spalla nella trasferta di Cagliari. Ormai da qualche giorno il difensore ha ripreso ad allenarsi dopo la terapia conservativa e l'ok dai medici e da ieri è tornato in gruppo. Nel mirino c'è la convocazione per la gara di sabato sera, quando il Torino ospiterà la Fiorentina.



CHI GLI LASCIA IL POSTO - Il suo sostituto, Matteo Lovato, arrivato a gennaio, si è infortunato nell'ultima uscita con la Roma, motivo per cui il rientro del giocatore della Nazionale arriva al momento giusto. In questi giorni starà a Juric capire se potrà fare affidamento su di lui per tutta la gara o dare il là a una staffetta con Saba Sazonov. Buongiorno spinge per tornare e farlo da titolare ma ad oggi dovrebbe partire dalla panchina contro la Fiorentina.