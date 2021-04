Non appena il campionato sarà concluso, Koffi Djidji tornerà al Torino dopo la stagione in prestito al Crotone. Con la retrocessione in serie B del club calabrese quasi certa, non ci sono le possibilità che la società rossoblù possa provare a riscattare il cartellino del difensore ivoriano.



Djidji non resterà comunque al Torino: il difensore non rientra infatti più nei piani della società granata che in estate cercherà una nuova squadra a cui cederlo. Stavolta a titolo definitivo.