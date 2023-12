Per rinforzare il centrocampo nella seconda parte di stagione, il Torino sta pensando a Dennis Praet. Il belga ha già vestito la maglia granata due stagioni fa, lasciando buoni ricordi. Poi, una volta che il suo prestito è terminato, è rientrato al Leicester con cui è prossimo all'addio.



A fine stagione, infatti, scadrà il suo contratto con il club inglese ma il Torino proverà ad anticipare i tempi della partenza di Praet. Per caratteristiche il belga potrebbe essere il vice Vlasic, essendo un giocatore che può giocare sia come mezzala che come trequartista alle spalle delle punte.