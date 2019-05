Tra i giocatori che rientreranno al Torino dopo aver terminato la propria esperienza in prestito c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Spal (ma a Ferrara ha visto poco il campo), nella seconda si è invece trasferito all'Ascoli in serie B.



Ma anche nel campionato cadetto Milinkovic-Savic non ha avuto molta fortuna e dopo alcune prestazione poco convincenti ha perso il posto da titolare. L'estremo difensore serbo potrebbe restare in granata come portiere di riserva ma, più probabilmente, verrà nuovamente ceduto.