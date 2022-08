Domani sera contro l'Atalanta, Sasa Lukic dovrebbe tornare ad avere una maglia da titolare nella formazione del Torino. Con Nemanja Radonjic non al meglio, come ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa, toccherà a Sasa Lukic sostituirlo.



Resta da capire se sarà effettivamente Lukic ad agire come trequartista o se se sarà invece Karol Linetty a essere avanzato nella posizione di trequartista al fianco del confermato Nikola Vlasic.