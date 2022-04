Il campionato di Dennis Praet sembrava fosse terminato negli scorsi mesi, il centrocampista belga potrà invece dare una mano al Torino in questo finale di campionato.



Praet si è completamente ristabilito dall'infortunio al piede e quest'oggi al Filadelfia ha potuto tornare a lavorare con i propri compagni di squadra. Ora dovrà ritrovare la migliore condizione ma Ivan Juric potrà contare su un'arma in più per il finale di stagione.