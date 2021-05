Ola Aina torna al Torino. Ad annunciarlo è stato Scott Parker, l'allenatore del Fulham (squadra alla quale il terzino era in prestito con diritto di riscatto). "​Non ci sono giocatori in prestito qui che verranno automaticamente riscattati dopo la fine del prestito, se ne andranno tutti e probabilmente cercheremo di ingaggiare altri giocatori in estate" ha dichiarato il tecnico.



La retrocessione in Championship del Fulham ha reso impossibile il riscatto del terzino che verrà comunque messo sul mercato.