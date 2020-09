Lucas Torreira e il Torino sono sempre più distanti: l'Atletico Madrid, infatti, sta provando a chiudere la trattativa per il centrocampista uruguaiano che Marco Giampaolo avrebbe tanto voluto con sé.



L'affare tra i Colchoneros e l'Arsenal non è però ancora stato chiuso, per questo motivo Davide Vagnati e Urbano Cairo possono ancora coltivare qualche speranza di riuscire a portare a termine la trattativa. I dirigenti granata sono infatti pronti a portare Torreira al Torino nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi nella trattativa con l'Arsenal.