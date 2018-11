Questa sera nella formazione titolare del Torino per la partita contro il Cagliari potrebbe esserci una sorpresa a centrocampo: Sasa Lukic. Il centrocampista serbo, infatti, potrebbe fare il proprio esordio da titolare sostituendo lo squalificato Tomas Rincon.



Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, sia Roberto Soriano che Alejandro Berenguer dovrebbero accomodarsi in panchina. Con Lukic in mediana al fianco di Soualiho Meité, Daniele Baselli tornerebbe quindi a occupare la posizione di trequartista in cui molto bene ha fatto nelle ultime settimane.