Il Torino sta provando a chiudere l'acquisto di Andreaw Gravillon, difensore centrale di proprietà del Reims: la trattativa procede per un prestito con diritto di riscatto del calciatore.



Se l'affare dovesse andare in porto, per Gravillon si tratterebbe di un ritorno in Italia: il difensore è infatti cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e ha poi giocato nel Pescara, nel Sassuolo e nell'Ascoli prima di trasferirsi in Francia.