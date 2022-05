In attesa di capire se Andrea Belotti resterà o andrà via, il Torino si è messo alla ricerca di un possibile sostituito. L'alternativa al Gallo potrebbe arrivare dall'Ucraina e si tratta di Artem Dovbyk, centravanti del Dnipro.



A confermare la trattativa è stato il procuratore del calciatore, Oleksiy Lundovsky: "Possiamo dire che il Torino ha mostrato grande interesse per Artem. Juric è costantemente in contatto con Jovicevic (l’allenatore del Dnipro, ndr). E’ ancora presto per parlare di trattativa conclusa, ci sono anche altre squadre italiane e inglesi interessato Dovbyk, insieme alla moglie Yulia e ad un rappresentante della nostra azienda ALIK FOOTBALL Management, in accordo con la dirigenza di Dnipro, ha visitato Torino. Hanno conosciuto l’infrastruttura del Torino, hanno assistito alla partita".