Torino, trauma Lovato: l'esito degli esami

Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica. pic.twitter.com/tAYSta0jWl — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 28, 2024

Tegola per il, non arrivano buone notizie dagli esami strumentali a cui è stato sottopostoIl difensore granata ha rimediato un infortunio al 14' della sfida con la Roma all'Olimpico, posticipo della 26esima giornata di Serie A, ed è stato costretto al cambio. Al suo posto è entrato Saba Sazonov, che ha poi poi causato il calcio di rigore su Sardar Azmoun per il momentaneo 1-0 firmato da Paulo Dybala.- Oggi Lovato si è sottoposto ad esami strutmentali che hanno evidenziato un'elongazione al soleo della gamba sinistra.Lo rende noto il Torino sui propri social: "Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica".- Non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma con ogni probabilità Lovato non sarà a disposizione di Ivan Juric per il prossimo impegno dei granata contro la Fiorentina nella 27esima giornata di Serie A.- Lovato è arrivato al Torino a gennaio dalla Salernitana e con Juric ha collezionato 5 presenze in campionato. In precedenza, con i campani aveva giocato 13 partite in Serie A e 2 in Coppa Italia.