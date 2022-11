Il Torino quest'oggi è tornato ad allenarsi al Filadelfia dopo due settimane di pausa. Al lavoro, eccezion fatta ovviamente per i cinque calciatori impegnati in nazionale, c'erano tutti i calciatori granata ma in tre hanno svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni.



Si tratta di Ola Aina, Perr Schuurs e Pietro Pellegri che sono ancora alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni.