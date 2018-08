Poche ore prima della chiusura del calciomercato di serie A per Mattia Aramu era arrivata una proposta del Cosenza, squadra che milita nel campionato di serie B: l'affare però non si è concretizzato e l'attaccante è rimasto al Torino. La sua cessione, però, potrebbe però essere stata solamente rimandata: il trequartista cresciuto proprio nel vivaio granata è infatti nel mirino di tre società di serie C.



A differenza della serie A, il mercato in serie C è ancora aperto e Novara, Pordenone e Alessandria (le tre società che lo hanno messo nel mirino) possono ancora sperare di prendere in prestito Aramu.