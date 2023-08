A un mese dalla fine del calciomercato, sono quattro i giocatori del Torino che non rientrano più nei piani della società e che il dt Davide Vagnati dovrà riuscirà a cedere in questa sessione di mercato.



Il primo è Etrit Berisha, portiere che da gennaio è di fatto fuori rosa. Poi ci sono Matteo Fiorenza, l'anno scorso terza portiere della squadra, Samuele Vianni e Krisztofer Horvath, quest'ultimi sono di rientro dai prestito al Piacenza e al Debrecen ma non fanno parte del progetto di Ivan Juric.