Armando Izzo sempre più protagonista del mercato del Torino: il difensore ex Genoa, infatti, dopo la grande stagione disputata agli ordini di Mazzarri è finito nel taccuino di diverse grandi squadre. Italiane e non. Perché se è vero che ci ha pensato la Roma, è altrettanto vero che ci sono tanti club di Premier interessati al giocatore, non ultime Manchester United, Arsenal ed Everton.



CAIRO ALZA IL MURO - Stando a quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore. Anzi, Izzo è ritenuto pedina fondamentale per il progetto tecnico (che può ripartire dall'Europa League) di Mazzarri. Il Torino, quindi, non ha alcuna intenzione di cedere l'ex Genoa per meno di 30 milioni di euro, cifra che può spaventare anche le grandi inglesi.