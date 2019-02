Nell'Udinese di Davide Nicola ci sono molti giocatori che piacciono anche al Torino, su tutti c'è Antonin Barak, centrocampista originario della Repubblica Ceca che era già stato trattato la scorsa estate dai dirigenti granata.



In questa stagione Barak finora non è certo stato fortunato, spesso è stato costretto a fermarsi a causa a dei problemi fisici ma le sue qualità tecniche non sono in discussione: i dirigenti granata continuano ad apprezzarlo e la partita di domenica pomeriggio tra il Torino e l'Udinese può diventare l'occasione per riaprire la trattativa.