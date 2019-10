L'interesse del Torino per Seko Fofana non è mai tramontato e ora che alla ripresa del campionato la squadra di Walter Mazzari sarà ospite dell'Udinese, i dirigenti granata e quelli bianconeri potranno tornare a parlare del centrocampista francese in vista del mercato di gennaio.



Il Torino potrebbe intervenire nel mercato in entrato acquistando un nuovo centrocampista (sono solamente quattro quelli attualmente in rosa) e Fofana è proprio uno di quelli seguiti con maggiore attenzione.