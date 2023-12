Torino-Udinese prosegue a partire dalle 15 di sabato 23 dicemebre il programma della 17esima giornata di Serie A. La gara dell'Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Squalificato Bellanova, Juric richiama fra i titolari Lazaro con Vlasic confermato alle spalle di Zapata-Sanabria. Dubbio Lovric-Thauvin con tanto di cambio ruolo per Pereyra per Cioffi.



PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Zemura; Thauvin, Lucca.