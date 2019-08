Con l'eliminazione dall'Europa League sono cambiati i piani del Torino per quanto riguarda il mercato in entrata. Difficilmente ora il direttore sportivo Massimo Bava si muoverà per cercare di portare alla corte di Walter Mazzarri un nuovo centrocampista e, per questo motivo, la trattativa con l'Udinese per Seko Fofana si è al momento stoppata e potrebbe non ripartire.



In realtà da parte del Torino per Fofana non è mai stata presentata una vera e propria offerta ma con l'Udinese sono stati svolti soltanto alcuni sondaggi.