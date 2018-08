Il Torino comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Chelsea

il terzino destro anglo-nigeriano Ola Aina, classe 1996.

Ecco le sua prime parole in granata: "Il Torino mi seguiva da tempo, spero di fare bene. So che questa è una società che crede nei giovani e questo è molto importante. In Italia so che potrò imparare molto, soprattutto nella capacità di stare in campo, perché la tattica e l'organizzazione di gioco sono fondamentali. Ho tanta voglia di vivere al massimo questa nuova esperienza, grazie a tutto il Toro per avermi scelto: ora tocca a me, non vedo l'ora di iniziare".



Il presidente Urbano Cairo commenta: "Per il nostro organico che già annovera esterni di qualità e affidabilità cercavamo un prospetto come Ola Aina: un laterale forte fisicamente, veloce e resistente, in grado di disimpegnarsi efficacemente su entrambe le fasce. Cresciuto nel vivaio del Chelsea, con cui ha anche potuto maturare esperienze internazionali importanti prima di debuttare in prima squadra e partecipare alla vittoria del campionato nel 2017, Aina è un giovane ambizioso che nel Torino potrà ulteriormente migliorare le sue qualità tecnico-tattiche. A nome di tutta la società sono lieto di accoglierlo con grande cordialità. Benvenuto in granata. Sempre Forza Toro!".