Dopo le visite mediche svoltesi nelle ultime ore e l'arrivo a Torino nella serata di ieri, ora è ufficiale:è a tutti gli effetti un calciatore del Toro, pronto per andare a rinforzare il reparto attaccanti di Ivan Juric.- Il giocatore arriva dall'Atalanta per circa 10 milioni di euro. Il suo ingaggio ammonta a 2 milioni di euro l'anno più bonus per tre stagioni. Il colombiano ha infatti firmato un contratto che lo legherà ai granata fino al 2026.- Sui vari canali social il Torino ha pubblicato un video di Hulk che corre scatenato coi colori granata e la bandiera della Colombia. Un chiaro indizio che porta all'ormai ex attaccante dell'Atalanta.