La stagione di Daniele Baselli è già finita. Il centrocampista del Torino lunedì si opererà al ginocchio destro, presso al Clinica Toniolo di Bologna: i nuovi esami strumentali ai quali si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una ​lesione parziale del legamento crociato anteriore. Baselli tornerà in campo solamente fra diversi mesi, l'infortunio al ginocchio subito negli scorsi giorni in allenamento lo costringerà a un lungo stop, che tra l'altro preclude un suo possibile trasferimento in un altro club la prossima estate.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato del Torino: "​Alla luce delle indagini cliniche e strumentali e dopo il consulto ortopedico specialistico di oggi a Bologna con il professor Stefano Zaffagnini, per Daniele Baselli – post trauma distorsivo al ginocchio destro, con lesione parziale del legamento crociato anteriore - si è deciso il trattamento chirurgico. L’intervento è stato programmato per lunedì 8 giugno presso la Clinica Toniolo di Bologna".