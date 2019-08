Il Torino ha ufficializzato una nuova operazione in uscita: la società granata ha infatti ceduto l'attaccante Lucas Boyé al Reading (squadra che milita in Championship, la serie B inglese) con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione il calciatore argentino aveva indossato, sempre in prestito, la maglia dell'AEK Atene.



Questo il comunicato pubblicato dal Torino: "​Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Reading Football Club, a titolo temporaneo con opzione di riscatto da parte del club inglese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Boyè".