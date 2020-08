Ieri doppia sessione di allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino allenamento sulla parte atletica, con test tra campo e palestra. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione muscolare, programma tecnico per tutti e poi seduta tattica con Marco Giampaolo che ha suddiviso l’organico a disposizione in due gruppi che si sono alternati sul terreno di gioco principale e sul campo secondario. Aggregato anche Iago Falque, grazie all’accordo con il Genoa che ha permesso allo spagnolo di tornare a Torino con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Per Iago lavoro aerobico e sessione personalizzata.