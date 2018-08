Il Torino è lieto di comunicare di aver acquisito dal Nantes, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji (classe 1992).

Ecco le sue prime parole: "Dopo tanti anni in Francia il Toro mi offre la possibilità di venire in Italia e di misurarmi con la Serie A, un campionato molto difficile e competitivo. Per me questo è un grande orgoglio, può essere una tappa fondamentale per la mia carriera e quindi sono molto felice di poterla vivere. Un saluto a tutti i miei nuovi tifosi: Forza Toro!”.



Il presidente granata Urbano Cairo ha commentato: “Koffi Djidji è un difensore centrale che integra il nostro pacchetto difensivo. In carriera ha dimostrato di poter occupare tutti i ruoli della linea a tre, dunque si propone anche per le sue doti di versatilità. Attento e concentrato in marcatura, nel Nantes s’è rivelato un elemento molto affidabile. A nome di tutta la Società sono lieto di accoglierlo con un caloroso benvenuto! Sempre Forza Toro!”.