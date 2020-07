| Lieve distorsione al ginocchio, due giorni di riposo per il difensorehttps://t.co/j92CkZpcaQ#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 20, 2020

Ilrende noto il report sulle condizioni diLa risonanza magnetica e il consulto ortopedico svolto questa mattina a Bologna dal professor Stefano Zaffagnini hanno confermato per Armando Izzo la distorsione di lieve entità al ginocchio destro. Il trauma, subito nei minuti finali della partita contro il Genoa, ha creato dolore medialmente al ginocchio, ma anche gli accertamenti odierni escludono lesioni importanti. Per il difensore prescritti due giorni di riposo per poi riprendere l’attività sportiva.