La notizia del rinnovo del contratto di Iago Falque con il Torino era nell'aria da diverso tempo, ora è ufficiale. L'attaccante spagnolo ha prolungato fino al 30 giugno 2022 il proprio legame con la società granata (il precedente accordo aveva come termine il 30 giugno 2020), ad annunciarlo è stato il presidente Urbano Cairo con un post sul proprio profilo Instagram.

"Con Iago Falque per il rinnovo del contratto fino al 2022. Iago!" ha scritto Cairo postando una fotografia in cui stringe la mano al suo attaccante subito dopo le firme sul contratto. Lo stesso numero 14 del Torino, negli scorsi giorni, aveva rilasciato alcune dichiarazioni d'amore verso il club granata ribadendo ancora una volta la propria volontà nel restare al lungo nella formazione piemontese. Ora in casa Torino si attende il rinnovo di un altro attaccante: Vittorio