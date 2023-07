In Serie B l'Ascoli comunica di aver acquisito dal Torino a titolo temporaneo con opzione e contro opzione le prestazioni sportive di Kevin Haveri. Albanese di Shkoder, Haveri è nato il 18 settembre 2001. E’ un terzino sinistro di 191 cm, reduce dall’esperienza nelle file del Rimini, squadra in cui ha militato due anni: nella s.s. 2021/22 è sceso in campo 33 volte contribuendo alla promozione in Serie C, nell’ultimo anno ha collezionato 27 presenze fra Campionato e Coppa. In precedenza ha vestito le maglie del Mantova, con cui ha conquistato la promozione in C, e del Campodarsego.