Brutte notizie per il Torino e per Walter Mazzarri: contro il Wolverhampton non solo è arrivata l'eliminazione dall'Europa League ma in terra inglese i granata hanno anche perso per infortunio Simone Zaza.



L'attaccante, che è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo, questa mattina si è sottoposto a degli esami medici che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. ​Nelle prossime ore seguiranno ulteriori indagini e un consulto specialistico, ma l'attaccante dovrà quasi certamente saltare la partita di domenica contro l'Atalanta.