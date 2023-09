Djidji è stato sottoposto a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC.



L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo. pic.twitter.com/uuNTqTWss5 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 4, 2023

Il Torino dovrà fare a meno di Koffi Djidji per diverse settimane: il difensore è stato operato è per lui si ipotizzano due mesi di stop. Di seguito il bollettino diramato dalla società granata.- Djidji è stato sottoposto a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC.L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo.