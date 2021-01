| WELCOME SANABRIA



L'attaccante ha firmato un contratto di quattro anni



Ora è ufficiale,è un nuovo giocatore del Torino. Lo annuncia il club granata con un comunicato: ". L'attaccante ha firmato un contratto di quattro anni. Tutto il Torino Football Club accoglie Sanabria con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!".. Sanabria, che è asintomatico e che non ha ancora avuto alcun contatto con il gruppo squadra, è stato subito posto in isolamento fiduciario e seguirà tutto l’iter previsto dal protocollo sanitario".Sanabria sbarca a Torino a titolo definitivo: 7 milioni più 3 di bonus al Betis. Per il giocatore, contratto da 1,5 milioni a stagione. Nella foto, l'attaccante in compagnia dell'agente Timmy Mescheder e l'intermediario Valerio Giuffrida. ​