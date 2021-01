Michel Adopo ha lasciato il Torino e si è trasferito alla Viterbese, squadra che milita nel campionato di serie C, con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società laziale.



Questo il comunicato della Viterbese: "La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Torino le prestazioni sportive del calciatore Michel Ndary Adopo, nato a Villeneuve Saint-Georges il 19 luglio 2000. Adopo inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del Torcy (Francia) prima di trasferirsi in Italia, al Torino. Con il club granata disputa il campionato Primavera ed esordisce in Serie A nel match del 5 gennaio 2020 tra i piemontesi e la Roma. Il 29 luglio 2020, nuovamente in una sfida contro la formazione giallorossa, mette a referto la seconda presenza nel massimo campionato italiano. Michel Ndary Adopo vanta anche tre presenze con la maglia della selezione Under 18 della Francia. A Michel un grande in bocca al lupo da tutta la società gialloblù per questa nuova avventura".