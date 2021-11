Brutte notizie per Ivan Juric che perde per infortunio Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero è tornato dagli impegni con la Nazionale elvetica che ha estromesso l'Italia dalla qualificazione aritmetica ai Mondiali, con un infortunio alla coscia destra.



Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziando una lesione del bicipite femorale della coscia destra con i tempi di recupero che non saranno inferiori a una settimana, ma potrebbero allungarsi fino a 2. Il calciatore oggi ha svolto terapie.