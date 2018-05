La terapia conservativa non ha sortito gli effetti sperati e oggi Lyanco Vojnovic, si è sottoposto a un intervento chirurgico in Brasile per curare il trauma contusivo/distorsivo al piede sinistro dello scorso 28 febbraio.



L’operazione, eseguita in Brasile a San Paolo dal dottor Marcelo Pires Prado, specialista nella chirurgia del piede, è perfettamente riuscita. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica.