| UFFICIALE



Berisha è un nuovo giocatore del Toro! Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.



Benvenuto! #SFT pic.twitter.com/8UwYHXPUU9 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 3, 2021

, l'ex portiere della Spal firma un contratto fino al 2024. Il comunicato:Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha. Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.Berisha è nato a Pristina il 10 marzo 1989. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del 2 Korriku, nel 2008 si è trasferito in Svezia, al Kalmar, dove dapprima ha giocato nella formazione U19 e successivamente ha debuttato in prima squadra, il 28 aprile 2010 contro l'Orebro. Nel 2013 è approdato in Italia dove ha disputato tre campionati con la Lazio, tre con l'Atalanta e gli ultimi due con la S.P.A.L.. Per lui in totale 139 presenze in Serie A e 25 in Serie B. Inoltre, ha disputato 65 partite con la nazionale albanese.Tutto il Torino Football Club dà il benvenuto a Berisha: buon lavoro, Sempre Forza Toro!