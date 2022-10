Il Torino ha ufficializzato l'acquisto del centrocampsita classe 2004 Jonathan Silva Pertinhes. Il giovane calciatore brasiliano da mesi si allena con la Primavera granata ma il club di Urbano Cairo ha potuto ufficializzato solamente adesso, e non in estate, per via del suo passaporto.



Il Torino aveva infatti occupato tutti gli slot disponibili per l'acquisto dall'estero di calciatori extracomunitari e ha dovuto attendere che le pratica avviate da Pertinhes per ottenere il passaporto comunitario fossero concluse.