Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla S.P.A.L., a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti. Tutto il Torino FC saluta con affetto Nicola augurandogli ogni bene per questa sua nuova esperienza professionale.