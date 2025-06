Getty Images

Torino, ufficiale: riscattato Biraghi dalla Fiorentina

Matteo Palmisano

48 minuti fa



Il Torino ha riscattato Cristiano Biraghi. La società granata ha comunicato di aver fatto valere l'opzione dalla Fiorentina per un totale di 100.000 euro. L'esterno sinistro si era trasferito sotto la Mole a gennaio, in prestito con diritto di riscatto. Ha firmato un contratto biennale.



IL COMUNICATO - "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver esercitato dall'ACF Fiorentina il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Cristiano Biraghi, che ha firmato un contratto biennale."