Attraverso un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato il nome del nuovo allenatore della Primavera: "​Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Marco Sesia è il nuovo allenatore della Primavera. Sesia è nato a Torino il 16 aprile 1970. Ex calciatore professionista, in serie A ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 1993-1994, collezionando 9 presenze. Dal 2016 è tornato nel settore giovanile del Toro quale allenatore dell'Under 17, squadra che nel 2018 ha portato alla vittoria del prestigioso Trofeo “Beppe Viola - Arco di Trento”.



Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Federico Coppitelli per l'eccellente contributo offerto nelle tre stagioni alla guida della Primavera, un lavoro che ha permesso al Toro di conquistare trofei importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa oltreché lanciare giovani di prospettiva nel calcio professionistico. Tutto il Torino FC augura a Coppitelli e al suo staff le migliori fortune nel proseguimento della loro carriera.