Jacopo Segre passa al Perugia, con gli umbri che lo hanno prelevato dal Torino. Ecco la nota:



"AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Torino FC per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30 giugno 2022 delle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre.



Il centrocampista, nato a Torino il 13 febbraio 1997, vanta 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, 84 in Serie B fra Chievo Verona, Venezia e Spal, dove in quest’ultima ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando 18 presenze e 1 gol.



Benvenuto Jacopo!".