L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Wilfried Singo, défenseur de 22 ans, en provenance du @TorinoFC_1906



L'international ivoirien s'engage pour 5 saisons #WelcomeSingo — AS Monaco

Il terzino destro ivoriano ha lasciato il Torino a titolo definitivo per sottoscrivere un contratto di cinque anni col club del Principato. Si tratta di una operazione da circa 10 milioni di euro."Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo. Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".