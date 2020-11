Brutta notizia per il Torino, che dopo la pausa per le nazionali ha comunicato di avere la positività al Covid di un giocatore della rosa, come si legge sul sito ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra".