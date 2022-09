è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Lo ha comunicato ilsul sito del club. Il giocatore si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni."Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Hellas Verona Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi. Prima del trasferimento a Verona l’attaccante ha prolungato il suo contratto in granata sino al 30 giugno 2024.Tutto il Torino saluta Simone e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale."