Attraverso il sito ufficiale del Torino arriva il report dell'allenamento odierno con il consueto bollettino medico che non porta buone notizie per Walter Mazzarri.



Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico. In gruppo Bonifazi, dopo aver smaltito la sindrome influenzale che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Reggio Emilia; programma differenziato per Ansaldi. Gli esami cui è stato sottoposto Zaza hanno confermato la sofferenza muscolare ai flessori della coscia destra: per l’attaccante anche nei prossimi giorni terapie e lavoro personalizzato.