Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha convocato 28 calciatori per la Sportpesa preseason di Bormio. Non ci sono Barreca, Aramu e Ajeti: il primo in partenza verso Monaco, il secondo per sposare la causa Hellas Verona, mentre l'ultimo è conteso dall'estero. Non ci sono nemmeno Ljajic, Niang, Obi e tutti coloro che hanno preso parte al Mondiale.



Ecco i convocati:



"AFRIYIE ACQUAH

MICHEL NDARI ADOPO

DANIELE BASELLI

ANDREA BELOTTI

ALEJANDRO BERENGUER

EDOARDO BIANCHI

KEVIN BONIFAZI

LUCAS BOYE’

ALESSANDRO BUONGIORNO

KARLO BUTIC

LORENZO DE SILVESTRI

SIMONE EDERA

IAGO FALQUE

ERICK FERIGRA

ALESSANDRO FIORDALISO

FILIPPO GILLI

SALVADOR ICHAZO

ARMANDO IZZO

BEN LHASSINE KONE

SASA LUKIC

EMILIANO MORETTI

NICOLAS NKOULOU

VITTORIO PARIGINI

TOMAS RINCON

CHARLIE ROWAN

SALVATORE SIRIGU

MIRKO VALDIFIORI

ANDREA ZACCAGNO".