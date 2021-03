Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, il portiere del Torino, Samir Ujkani, ha raccontato la sua storia e i motivi che lo hanno portato a scegliere la nazionale del Kosovo.



"Per via della guerra ho perso due zii e le loro mogli, anche la moglie di mio cugino con la sua bambina. Abbiamo perso tutto, perché tutte le case andarono distrutte e la mia famiglia ha dovuto ricominciare da zero. Nel 1994 siamo fuggiti e siamo arrivati in Belgio. Sono cresciuto lì e potevo scegliere di giocare sia per la Nazionale belga che per quella albanese. Ho scelto di giocare per l’Albania perché la mia famiglia è albanese-kosovara e il Kosovo non esisteva. Ho disputato 20 partite con l’Albania".



"Per me giocare per il mio paese era un sogno, quindi quando il Kosovo è stato riconosciuto come un paese ho subito seguito le procedure per cambiare la mia squadra. Sono stato il primo a farlo anche se solo per giocare delle amichevoli" ha poi concluso Ujkani.