Il Torino ha definito la cessione di Vincenzo Millico in prestito al Frosinone, ora il direttore tecnico Davide Vagnati cercherà di portare a termina un'altra operazione in uscita per quanto riguarda l'attacco: ovvero la cessione di Simone Edera. Dopo che anche il numero 20 avrà trovato una nuova squadra, si penserà a rinforzare l'attacco e tra gli obiettivi principali c'è Christian Kouamé.



L'attaccante della Fiorentina è considerato la spalla ideale di Andrea Belotti: il Torino vorrebbe aprire una trattativa con il club viola sulla base di un prestito del giocatore con diritto di riscatto a proprio favore da poter, eventualmente, esercitare a fine stagione.