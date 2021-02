E' salito a 8 il numero di calciatori del Torino positivi al Covid (oltre a due membri dello staff tecnico): dai tamponi effettuati ieri è pomeriggio all'intero gruppo squadra, è infatti risultato che un altro giocatore della formazione granata è stato contagiato dal coronavirus.



A comunicarlo è stato lo stesso Torino con una nota sul proprio sito ufficiale: "​Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento".



Dopo il rinvio della partita contro il Sassuolo, inizialmente in programma oggi, è ora a forte rischio rinvio anche la gara con la Lazio di martedì 2 marzo. L'Asl di Torino, preoccupata per la variante inglese del Covid, potrebbe non autorizzare il viaggio a Roma della squadra granata.